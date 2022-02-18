الصحة العراقية: انحسار الموجة الرابعة من كورونا فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية: "نعتقد أننا تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة، وخطر ظهور موجات وبائية جديدة ومتحورات أخرى للفيروس لا يزال قائما، وعلى المواطن ألا يقلل من التزاماته الوقائية".

ودعا، العراقيين إلى ضرورة تلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لأهميتها ولما تحققه من حماية عالية لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

وشهد الموقف الوبائى خلال الأيام الماضية تراجعا فى معدل الإصابات اليومية، قابله ارتفاع ملحوظ فى معدل الشفاء للمصابين بفيروس كورونا.