الإمارات وأستراليا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزيرة خارجية أستراليا ماريز باين، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، عمق علاقات الصداقة والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات.

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