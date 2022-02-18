عاجل- فرنسا: الوضع خطير بعد نشر روسيا لقواتها فى هذه المناطق!

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن روسيا نشرت قواتها فى بيلاروسيا وعلى حدود أوكرانيا وفى البحر الأسود، معتبرًا أن الوضع شديد الخطورة على هذا النحو، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، أشار وزير خارجية فرنسا إلى أنه ربما يكون تقرير انسحاب قوات روسية من حدود أوكرانيا جيدة، لكنها غير مؤكدة، مضيفًا أن احتمال الحرب كبير، لكنهم يواصلون الطرق الدبلوماسية.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.