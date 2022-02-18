روسيا تعلن إجراءات عسكرية جديدة لقواتها قرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، سحب دبابات من المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، فضلا عن قاذفات من شبه جزيرة القرم، لتعود إلى ثكناتها، وذلك على وقع مخاوف غربية من هجوم على اوكرانيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان: "عاد قطار عسكرى يحمل عديدًا وعتادًا تابعين لوحدات سلاح المدرعات من إقليم الغرب العسكرى إلى قواعده الدائمة".

كما أعلن الناطق باسم الأسطول الروسى، سحب ست طائرات قاذفة من طراز "سوخوى-24" من القرم، حسبما أوردت وكالة "انترفاكس" للأنباء.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.