عاجل.. وفاة الطفل الأفغانى حيدر بعد خروجه من البئر

جدة - نرمين السيد - وكتب أنس حقانى المستشار الكبير فى وزارة الداخلية، وفقا لسكاى نيوز، فى تغريدة أن الطفل حيدر "غادرنا إلى الأبد، إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا".

وذكرت طالبان، أن فريق الإنقاذ يصل إلى الطفل حيدر الأفغانى، لكنه قد فارق الحياة بعد 96 ساعة داخل البئر فى تكرار لفاجعة الطفل المغربى ريان.

ووقع الطفل حيدر البالغ 5 أعوام فى بئر بمنطقة جالداك بولاية زابل جنوبى أفغانستان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صوراً لعملية الإنقاذ ضمن وسم (انقذوا حيدر).