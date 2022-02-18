موسكو: 68 طائرة استطلاع أجنبية حلقت قرب حدود روسيا خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "النجم الأحمر"، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أفادت بيانات بأن محطات الرادار الروسية رصدت 47 طائرة استطلاع و21 طائرة مسيرة بالقرب من الأجواء الروسية.

كما أشارت البيانات المنشورة، اليوم الجمعة، إلى أن المقاتلات الروسية أقلعت مرتين لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الأجواء الروسية، وأن أجهزة الرادار الروسية تابعت جميع عمليات التحليق التى قامت بها الطائرات الأجنبية.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.