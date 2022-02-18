الكثير ممن يريدون معرفة خطوات تسجيل دخول stc pay التاجر أو خطوات التسجيل في المحفظة الرقمية المعروفة في المملكة العربية السعودية، حيث أن المحفظة الرقمية تقدم الكثير من المميزات لعملائها، ومن أهمها تسهيل عملية الدفع الإلكتروني لأي شخص مشترك بها، لذلك تعرف على الخطوات جيداً لكي تتمكن من التسجيل بها للحصول على أفضل مزاياها.

خطوات تسجيل دخول stc pay التاجر

خطوات التسجيل تكون سهلة وبسيطة لكل الناس ويمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة، والخطوات تكون:

أول شيء هو الدخول على الموقع الرسمي لشركة stc.

سوف تظهر لك البيانات المطلوبة يجب أن تقوم بإدخالها كاملة، ثم القيام بالنقر على كلمة تقديم الطلب.

بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال الرقم التعريفي الخاص بك، بالإضافة إلى إرسال بعض الروابط التي تحتاج استخدامها.

في الخطوة التالية يتم الدخول إلى بوابته الخاصة من خلال الرابط الذي أرسل إليه.

القيام بكتابة رقم التعريف ثم رقم الهاتف.

عمل كلمة مرور جديدة ثم إدخالها لكي تتمم خطوات التسجيل.

خطوات تقديم شكوى في stc

من المميز في شركة stc أنها تتيح لعملائها في حالة وجود أي مشكلة تواجههم أو وجود عطل فني بأن يتجهون إليها لعمل شكوى من أجل حل المشكلة وإصلاح أي خطأ يحدث، كما يوجد بعض الخطوات اللازمة من أجل عمل شكوى وهي تتمثل في:

القيام بالدخول إلى موقع الشركة الرسمي في أول خطوة.

سوف تجد كلمة “سياسة التعامل مع الشكاوى” قم بالضغط عليها.

النقر على كلمة “إنشاء شكوى”.

في الخطوة التي تليها عليك الضغط على كلمة “أرقام خدمة العملاء.

وهناك ميزة أخرى تقدمها الشركة وهي أنها تتيح لكل عملائها أرقام للتواصل سواء من داخل المملكة أو خارجها

من أجل عمل أي شكوى تريدها، ويمكنك الاتصال على الشركة من داخل المملكة من خلال رقم ٩٢٠٠١١٤٤٤، ومن الخارج على رقم ٠٠٩٦٦٩٢٠٠١١٤٤٤.

وبذلك تكون تعرفت على خطوات تسجيل دخول stc التاجر بأسهل طريقة سواء كنت من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك للحصول على أفضل المميزات التي تقدمها لك الشركة في شراء ما تريده في أي وقت.