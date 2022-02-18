تخصيص 110 ملايين يورو لمشاريع البيئة والمناخ فى 11 دولة بالمفوضية الأوروبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت المفوضية الأوروبية فى بيان، نشرته عبر موقعها الرسمى اليوم الجمعة أن التمويل سيدعم المشاريع البيئية والمناخية الجديدة الرئيسية فى 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبى (قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، بولندا، وسلوفينيا) لتساهم هذه المشاريع فى التعافى الأخضر من جائحة كوفيد-19 ودعم أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء المتمثلة فى جعل الاتحاد الأوروبى محايدا مناخيا وخاليا من التلوث بحلول عام 2050.

ومن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية والمسئول عن الصفقة الأوروبية الخضراء فرانس تيمرمانز "ليس لدينا وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بأزمات المناخ والتنوع البيولوجى والتلوث، ويوفر برنامج لايف الدعم المباشر للمشاريع فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى حتى تتمكن البلدان والمناطق بأكملها من حماية الطبيعة واستعادتها. فالطبيعة هى أكبر حليف لنا وعلينا الاهتمام بها حتى تتمكن من الاعتناء بنا".

وبدوره، قال مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيتشوس "تعد المشاريع المتكاملة لبرنامج لايف واحدة من الأدوات الرئيسية لجعل التحول الأخضر حقيقة واقعة من خلال تقديم تغييرات مستهدفة على أرض الواقع، ومن خلال هذه المشاريع، يمكن للدول الأعضاء تخضير اقتصاداتها وإعادة الطبيعة والتنوع البيولوجى وتحسين قدرتها على الصمود، أتطلع إلى رؤية الفوائد التى سيجلبها هذا الاستثمار فى 11 دولة وخارج حدودها ".

وتسمح المشاريع المتكاملة للدول الأعضاء بتجميع مصادر تمويل إضافية من الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك الصناديق الزراعية والهيكلية والإقليمية والبحثية، فضلا عن التمويل الوطنى واستثمارات القطاع الخاص. وإجمالا، من المتوقع أن تجتذب 11 مشروعا أكثر من 10 مليارات يورو من الأموال التكميلية، مما يضاعف بشكل كبير الموارد المخصصة اليوم لإحداث فرق حقيقى على أرض الواقع بحسب البيان.