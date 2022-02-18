عاجل.. إجراء عسكرى روسى فى القرم

جدة - نرمين السيد - أعلن الأسطول الروسى فى البحر الأسود، اليوم الجمعة، نقل 10 قاذفات من طراز "سوخوى-24"، المتمركزة فى شبه جزيرة القرم إلى قواعد جوية فى مناطق أخرى، وذلك فى إطار تدريبات عسكرية.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، تجرى مراقبة تحركات الجيش الروسى عن كثب، بعدما أعلنت موسكو أنها "بدأت فى سحب بعض القوات من مناطق قريبة من أوكرانيا".

وتشكك كييف والغرب فى انسحاب القوات الروسية، قائلين إن بعض الوحدات والمعدات تم استبدالها بأخرى فيما يبدو.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.