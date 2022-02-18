قاض أمريكى يأمر بمثول ترامب واثنين من أبنائه أمام القضاء

جدة - نرمين السيد - أمر قاضى المحكمة العليا فى مانهاتن آرثر إنجورون، أمس الخميس، بمثول الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، واثنين من أبنائه، أمام القضاء لاستجوابهم فى التحقيق الذى تجريه المدعية العامة فى نيويورك ليتيتيا جيمس، حول التعاملات المالية للرئيس السابق.





وكانت المدعية العامة ليتيتيا جيمس فتحت تحقيقًا فى عام 2018، بشأن "منظمة ترامب"، بعدما أدلى مايكل كوهين، المحامى الشخصى السابق لترامب، بشهادته أمام الكونجرس حول الممارسات التجارية للرئيس السابق. وقاوم محامو ترامب وابنته إيفانكا وابنه دونالد ترامب جونيور، مذكرات الاستدعاء المرتبطة بالتحقيق فى الأعمال التجارية للعائلة، معتبرين أن جيمس قامت بتسيس دورها كمدعٍ عام، وأنها تمارس التمييز ضد الرئيس السابق لكونه جمهوريًا. إلا أن إنجورون حكم لصالح المدعية العامة، مطالبًا الرئيس السابق وترامب الابن، وإيفانكا، بالامتثال لمطالب مذكرات الاستدعاء التى أصدرتها جيمس فى ديسمبر، والإدلاء بشهادتهم، حيث جاء الحكم بعد جلسة استماع استمرت ساعتين، أمس الخميس.

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