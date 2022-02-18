أوكرانيا: سيتم إجلاء جميع سكان كييف فى حال وصول القتال إلى العاصمة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوسائل إعلام روسية، أضاف المسؤول: "فى حالة وقوع أعمال قتالية، سيتم الإجلاء، ولن يبقى فى المدينة سوى عمال البنية التحتية المهمين والقوات المسلحة الأوكرانية، لافتًا إلى أن أولئك الذين لا يريدون المغادرة سيبقون فى كييف.
وكانت وسائل إعلام بريطانية نشرت تقارير فى وقت سابق، تزعم أن "غزو القوات المسلحة الروسية لأراضى أوكرانيا" سيحدث بالضبط فى تمام الساعة الواحدة منتصف الليل بتوقيت لندن، ليلة 16 فبراير.
فيما نشرت صحيفة "بوليتيكو" حديثًا تقريرًا جديدًا، قالت فيه إن "الغزو الروسى لأوكرانيا" سيكون بعد 20 فبراير الجارى، وسط استمرار إشارات الغرب لغزو روسى وشيك على أوكرانيا رغم عودة القوات الروسية إلى أماكن انتشارها الأساسية.
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