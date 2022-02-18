الجزائر تنشر شروط الحصول على منحة العاطلين عن العمل

كشفت السلطات الجزائرية تفاصيل المنحة الشهرية للعاطلين عن العمل، التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون، قبل يومين، كأول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الجزائر، أن رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، وقع مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة، والتزامات المستفيدين منها.

وتقدر منحة البطالة التي أعلنها تبون بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، وسيتم صبها ابتداء من شهر مارس، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022".

ومعدّل البطالة في الجزائر نحو 15 بالمئة. والحد الأدنى للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (125 يورو) وبالتالي فإن هذه المنحة توازي أكثر من نصفه.

وينص لمرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يشترط على طالب المنحة الجديدة توفير الشروط التالية:

الجنسية الجزائرية.

الإقامة في الجزائر.

السن ما بين 19 و 40 عاما.

أن يكون مسجلا كطالب شغل للمرة الأولى لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، منذ ما لايقل عن 6 أشهر.

ألا يكون له دخل أيا تكن طبيعته.

أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

أن لا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني.

أن لا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.

أن لا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته.

وتقول الحكومة الجزائرية إن المنحة تقدم لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويستفيد منها أيضا المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا دخل لهم، ضمن الشروط السابقة، باستثناء شرط التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل منذ فترة لا تقل عن 0 أشهر.

وعلى المستفيدين من المنحة الحكومية عدد من الالتزامات، وهي:

التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله.

الاستجابة لاستدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

عدم رفض عرضين اثنين للعمل مطابقين لمؤهلاته.

عدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله.

6 حالات لتوقيف الاستفادة من منحة البطالة:

وحددت الحكومة الجزائرية 6 حالات لتوقيف الاستفادة من منحة البطالة كالآتي:

تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو استفادته من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات،

بطلب من المستفيد.

رفض المستفيد لعرضين اثنين للعمل مطابقين لمؤهلاته.

رفض المستفيد تكوينا يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله،

استفادة المعني أو زوجه من دخل أيّا تكن طبيعته،

وفاة المستفيد.

إلى جانب ذلك ، يترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق للاستفادة من منحة البطالة، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصّلة دون وجه حق، بموجب ما ينصّ عليه المرسوم.