الخارجية الأمريكية: لقاء بلينكن ولافروف قد يعقد في نهاية الأسبوع القادم

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "أشار وزير الخارجية (الأمريكي) فى كلمة ألقاها اليوم فى مجلس الأمن الدولى أنه اقترح إجراء لقاء مع وزير الخارجية لافروف فى أوروبا فى الأسبوع القادم، إذ نرى أن الأسلوب المسؤول الوحيد لتسوية هذه الأزمة هو الدبلوماسية والحوار. وردا على ذلك اقترح الجانب الروسى إجراء اللقاء فى نهاية الأسبوع القادم، ونقبل هذا الموعد، بشرط عدم هجوم روسيا على أوكرانيا"

وأضاف البيان: "سنواصل تنسيق أعمالنا مع حلفائنا وشركائنا، والسعى لمزيد من التعاون مع روسيا عبر مجلس "روسيا-الناتو" ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا".

وأكد البيان الأمريكى أن تصعيد الوضع حول أوكرانيا سيظهر غياب أى نوايا جدية لإجراء عمل دبلوماسي.