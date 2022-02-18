شروط إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور 1443

شروط إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور السعودي 1443 – 2022م هي بالطبع من المعلومات المهمة التي ينبغي أن يعرفها كل مواطن سعودي يرغب في إضافة تابع جديد في حساب الضمان خاصته سواء كان هذا التابع من الأبناء أو الإخوة أو الزوجة. وذلك من أجل قَبُول الطلب. ولذلك؛ سوف يتم لاحقًا استعراض شروط إضافة التابعين إلى حساب الضمان الاجتماعي السعودي الجديد بالتفصيل.

الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية

في ضوء رؤية المملكة العربية السُّعُودية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم والمساندة لجميع أبناء الوطن. لا سيما الطبقات الفقيرة. تم طرح و تفعيل نظام الضمان المطور الجديد

حيث يختلف الضمان المطور عن الضمان القديم التقليدي في انه يقوم بالبحث بدقه شديده حتى يصل الدعم الى الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط بشكل فعلي ولاسيما أن بعض الأفراد غير المسؤولين كانوا يقومون بتزوير بيانات الدخل من اجل الحصول على الدعم ولذلك قامت الدولة بوضع القوانين والعقوبات اللازمة للرضع مثل هذا الفعل خصوصا أن دعم الضمان يتم الحصول عليه من أموال الزكاة وبعض المصادر الأخرى التي يجب أن تصل إلى فئات محددة من الشعب.

شروط إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣

تعد خدمة إضافة تابع من أهم الخِدْمَات التي تقدمها وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الى جميع المواطنين عند الرغبة في إضافة أي تابع جديد إلى حساب الضمان الاجتماعي. وقبل معرفة كيف اضيف تابع في الضمان الاجتماعي المطور لا بد من معرفة الشروط؛ حيث تأتى شروط إضافة تابع جديد إلى الضمان على النحو التالي: