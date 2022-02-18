نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم خدمة كيفية إستخراج رخصة السجل الزراعي أو تجديده في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد الفترة الأخيرة زيادة في عملية البحث حول وزارة البيئة والمياه والزراعة والسجل الأخير الذي يتعلق به، حيث تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الكثير من الخدمات للمواطنين وهي المنوط بها كافة الأمور الخاصة بالشؤون الزراعية والثروات المائية في السعودية، والإشراف على تطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بخدمات الزراعة في المملكة، وتعمل على تجديد السجل الزراعي، حيث أصبح تجديد السجل الزراعي من العمليات اليسيرة مع إطلاق وزارة الزراعة السعودية خدمة التجديد إلكترونيًا، الذي قام بتوفير الكثير من الوقت والجهد الضائع، وفي إطار جهود الوزارة لتسهيل الحصول على الخدمات للمستفيدين منها،ومن خلال مقالي نوضح هذه الخدمات ونوضح كيفية تجديد السجل الزراعي للمزارعين وكما سوف نوضح كيفية حجز موعد بالوزارة لانجاز بعض الخدمات عن طريق الوزارة.

الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياة وازراعة:

تقوم الوزارة بتقديم العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها بشكل مستمر، والهدف من توفير هذه الخدمات هي سهولة قضاء الحاجة للأشخاص، ومن خلال موقعنا ثقفني نوضح لكافة متابعينا الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ونوضحها من خلال هذا المقال، وهذه الخدمات هي:

خَدمات الاستعلامات. خدمات الأفراد. وخَدمات قطاع الأعمال. خدمات الجهات الحكومية. خَدمات زوار المملكة.

كيفية حجز موعد وزارة الزراعة:

حيث يمكنك حجز موعد في وزارة الزراعة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة.

ثم عليك باختيار ايقونة خدمة حجز موعد.

ثم عليك بتحديد الموعد بالتاريخ والتوقيت الزمني.

ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

ثم عليك بالقيام بإعادة تحديد الموعد، ثم اضغط على حجز موعد.

كيفية تجديد السجل الزراعي:

لكي تقوم بتجديد السجل الزراعي لكل المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية يجب اتباع عدة خطوات من خلال رابط وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة وهي كالتالي:

ادخل على رابط موقع وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية.

يقوم الشخص المستفيد بتحديد أيقونة تجديد السجل الزراعي

كتابة كافة البيانات المطلوبة التي تتعلق بالأشخاص المستفيدين بشكل صحيح.

إرسال الطلب لمراجعته.

خطوات استخراج رخصة السجل الزراعي:

نظراً لتساؤل الأشخاص المستفيدين حول استخراج رخصة السجل الزراعي نوضح لهم خطوات الاستخراج وهي:

ادخل على رابط موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثم خدمة إصدار سجل زراعي.

ضرورة كتابة كافة البيانات المطلوبة.

تأكيد من كتابة وإدخال رقم الهاتف المحمول عبر الرسالة النصية بشكل صحيح.

القيام بطلب رخصة زراعية.

ضرورة إنشاء حساب مستخدم جديد.

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة بدون أخطاء

ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن السجل الزراعي:

للاستعلام عن السجل الزراعي يجب اتباع عدة خطوات وهي كالتالي: