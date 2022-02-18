نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب الآن تمويل شخصي جديدة من ساب السيولة بالمرابحة بالنظام الإسلامي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم من خلال مقالي نقدم نوع جديد من التمويلات بالنظام الاسلامي وهو تمويل الأفراد الجديد السيولة بالمرابحة، ونوضح من خلال المقال مميزاته وكيفية الحصول على التمويل وانواع التمويلات المختلفة لهذا النوع من المرابحة الاسلامية، ويعتبر تمويل الأفراد الجديد السيولة بالمرابحة هو أحد أنواع التمويل المتوفر من البنوك البريطانية لجميع العملاء فذلك التمويل يتيح الكثير من الميزات والخدمات للمواطنين التي من بينها شراء المعادن التي يحتاجها العميل من البنك ويتم بيعها للعميل بسعر الاستحواذ النقدي.

مميزات تمويل الأفراد الجديد السيولة بالمرابحة:

يتميز ساب بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها ومن خلال هذا المقال نعرض هذه المميزات:

من اهم مزاياه تتم الموافقة على كافة المنتجات المقدمة من ساب من خلال الهيئة التشريعية ويمكن أن تقد عبر تسهيلات السيولة لبنك المملكة المتاحة.

يتم السداد بكل سهولة ويتم تحديد مبلغ السداد حسب إمكانية الفرد من أجل أن يتم الشراء والبيع وفقًا للرغبة.

ومن أهم مزايا التمويل يقدم نظام الربح الكثير من الخيارات المرنة.

من اهم مزايا التمويل تنتهي إجراءات الحصول على التمويل في فترة زمنية قصيرة للغاية.

مميزات منتج التاجير التمويلي عبر ساب:

حيث يوجد للإجارة الكثير من المميزات التي من بينها كلًا من التالي:

من المميزات التي يمكن الحصول عليها من خلال عقد العمل المتفق عليه إمكانية أن يمد بنك ساب الشخص المستفيد بالمعدات المطلوبة لشراء ما يرغب به.

ومن نصوص العقد بين العميل وفقاً للاتفاق إنه سوف يتم التأجير مقابل أجر لفترة زمنية معينة وطوال هذه الفترة سيقوم العميل بالدفع إلى البنك لحين أن يتم سداد المبلغ بالكامل سواء من خلال البيع من البنك أو عن طريق الهدية.

إنه معتمد من قبل الهيئة التشريعية

يمكن الحصول على تمويل قصير المدة أو متوسط حسب قدرة العميل

من اهم مزاياه توافر العديد من الخيارات المرنة المتعلقة بنظام المرابحة.

ومن اهم مزاياه سرعة وسهولة إجراءات التنفيذ.

ومن ضمن المميزات التي تمت الإشارة إليه الموافقة على كافة المنتجات المقدمة أثناء توقيع عقد الإيجار عبر المجلس التشريعي.

يتم استخدام كافة المعايير بشكل مختلف تماماً عن الوضع الأخير.

أن يتم الحصول على التمويل بسرعة تختلف عن إجراءات التشغيل

التمويل الإسلامي من ساب تمويل السيولة بنظام المرابحة:

فمن الجدير بالذكر انه يمكنك الحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتك النقدية من خلال منتجات تمويل السيولة بنظام المرابحة (التورّق) من ساب سواءً كانت قصيرة أو طويلة الأجل. تندرج هذه المعاملات ضمن معاملات المرابحة التي تعتمد على مفهوم التورّق، حيث يقوم ساب بشراء المواد/ المعدن من السوق المفتوحة ثم يبيعها بالأجل إلى العميل، ومن ثمّ يضيف تكلفة العملية بالكامل إلى رصيد العميل المدين في حسابه المصرفي.

الإجارة:

حيث يعتبر عقد الإجارة أحد الحلول التمويلية المميّزة التي يقوم من خلالها ساب بشراء معدات أو آلات أو عقارات، ثم يقوم بتأجيرها للعميل بموجب خطة متفق عليها بين الطرفين لسداد قيمة الإيجار. وتعود ملكية الأصول أو العقارات للمؤجِر (ساب)، وذلك وفقاً لمفهوم الإجارة، على أن تنتقل الملكية إلى المستأجر (العميل) بعد انتهاء فترة الإيجار على سبيل الهبة أو عن طريق البيع.

التمويل النقدي الإسلامي:

حيث يعدّ التمويل النقدي الإسلامي من ساب أحد الحلول البديلة للعمليات التقليدية للسحب على المكشوف، وهو الأول من نوعه على مستوى السوق السعودي حيث تمت هيكلته بدمج كل من:

تمويل السيولة بنظام المرابحة.

الودائع الإسلامية تحت الطلب.

بعد انتهاء العميل من إجراءات التورّق، يقوم بإيداع الحصيلة في حساب وديعة إسلامية تحت الطلب على أساس المضاربة، ويتم استخدام أرباح المضاربة الشهرية في سداد مستحقات التورّق. ويعتبر العميل وفقاً لمفهوم المضاربة رب المال، ويقوم ساب بدور المضارب.

ومن اهم المزايا الرئيسية للتمويل النقدي الاسلامي: