الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية 1442 عبر رابط استعلام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وألية تحديث بيانات المستفيدين والمسجلين بالموقع بالسنوات الماضية ليتم صرف المستحقات المالية لهم بالفترة الجديدة، تقوم الوزارة بنقل الخدمات الإلكترونية الخاصة بها إلى منصة الدعم والحماية والتي يقوم الراغبين في الحصول على الضمان المطور بالتسجيل فيها، وتقوم الوزارة باستقبال الطلبات الخاصة بالتسجيل وتحديث البيانات عليها على أن يتم مراجعة الطلبات الخاصة بهم وتحديد مواعيد الصرف.

الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية 1442 متابعة طلب مقطوعة الضمان hrsd.gov.sa بالرقم المدني

يتابع مستفيدي الضمان المطور من المقبولين فيها لشهر يناير 2022 والراغبين في القبول لدفعة فبراير 2022 أن يقوموا بالتسجيل في طلب المساعدات المقطوعة بالمنظومة الجديدة، ويتم التسجيل وفق الآلية القديمة مع الالتزام بشروط الاستحقاق الجديدة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديدة.

شروط استحقاق المساعدات المقطوعة 1443

يكون الشرط الأساسي هي الجنسية السعودية على ألا يقل العمر عن 35 عام.

الحد الأدنى لراتب الاسرة لا يزيد عن 8670 ريال وللفرد 3000 ريال.

لا يجب أن يكون من فئة القادرين أو أصحاب الأملاك ويجب تقديم ما يثبت أنه من فئة غير القادرين.

يجب ألا يكون من ساكني السجون أو دور الرعاية الاجتماعية وغير معتاد السفر خارج المملكة.

يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي وتكون عليه نفس شروط الاستحقاق، باستثناء الحد الأدنى لدخل الفرد.

كيفية الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية

يتم تسجيل مقطوعة الضمان عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . أعلنت الوزارة انتقال الخدمات بها لمنصة الدعم والحمية ويتم ا لتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور . يقوم بالدخول برقم السجل المدني الذي حصل عليه المواطن عند التسجيل في وزارة الموارد البشرية للاستعلام عن المقطوعة. يتم إدخال السجل المدني بعد الدخول على رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان . يتم اختار ايقونة “عرض”. إذا ظهر أن الطلب قيد التحقيق ينتظر حتى يتم الإعلان عن اخبر جديدة.

تحديث بيانات المساعدة المقطوعة 1443

يتم عبر الدخول لحساب المستفيد على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم يتم الدخول برقم الهوية على حساب المستفيد، يقوم بالدخول على صفحته وتغيير المعلومات القديمة للبيانات الأحدث للمستفيد ثم يقوم بالحفظ قبل تسجيل الخروج.