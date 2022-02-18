للمواطنين الأكثر إحتياجا اطلب دعم مالي من منصة إحسان الخيرية الرابط وكيفية التسجيل

تقدم منصة احسان الخيرية الكثير من المساعدات للمواطنين والاسر الفقيرة والاكثر احتياجا وكما تقدم خدمة تلقي التبرعات من المواطنين الراغبين في التبرع حتى يضمنوا توصيل مساعداتهم للاسر المحتاجة عن طريق مصدر موثوق فيه وهو منصة احسان التي تقدم الكثير من مساعداتها للفقراء، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على المساعدات للمواطنين والاسر الفقيرة ونوضح كذلك كيفية التسجيل في منصة احسان للمتبرعين وللاسر المحتاجة للمساعدة، حيث تقوم منصة احسان الخيرية بتقديم الدعم المالي، من خلال المساعدات المالية التى تقوم بعض مؤسسات أو شركات وكذلك رجال الأعمال بتبرع لمنصة إحسان الخيرية، والمساهمة بالفعل الخيري للمستفيدين والمحتاجين.

خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية للاسر الاكثر احتياجا:

للتسجيل في منصة احسان الخيرية للاسر المحتاجة للمساعدة والاسر الاكثر احتياجا يجب اتباع عدة خطوات كالتالي:

ادخل على رابط منصة إحسان الخيرية.

ثم تقوم بعد ذلك بكتابة وملء جميع البيانات الإسم ورقم الهاتف المحمول وكذلك إضافة البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد.

ثم عليك بالانتظار قليلا سوف تصلك رسالة في الهاتف، قوم بادخال رمز التحقق.

ثم عليك بتنشيط الحساب الخاص بالبريد الإلكتروني.

التأكد من مراجعة كافة البيانات وبعدها تتم عملية تسجيل المستفيد بنجاح.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم من منصة إحسان الخيرية للاسر الاكثر احتياجا:

للحصول على دعم منصة احسان للأسر الأكثر احتياجا يجب توفر عدة شروط أكدت عليها المنصة ومن أهمها مايلي:

أن يكون الشخص المستفيد مقيم بداخل المملكة السعودية.

التأكد من أن الشخص المستفيد يمتلك بريد إلكتروني للمستفيد والمتبرع.

يتم التعامل من خلال الرابط الخاص بالمنصة بشكل إلكتروني

كيفية التسجيل في منصة إحسان للمتبرعين:

يقوم بعض رجال الاعمال واصحاب الشركات واهل الخير بالتبرع في منصة احسان ولكي تتم عملية التسجيل كمتبرع بمساعدات مالية للفئات الأكثر احتياجا من خلال بعض الخطوات وهى كالآتي: