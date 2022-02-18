نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء التقديم الى الدراسات العليا للعام الدراسي 2022-2023م بالعراق في المقال التالي
التقديم الى الدراسات العليا تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق مساء أمس في بيان رسمي مقتضب عن موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل والتي ستبدأ مع مطلع شهر مارس المقبل 2022م للعام الدراسي الجديد 2022-2023م، والجدير بالعلم أنه منذ أيام قليلةمضت صدر قرار رسمي باستثناء موظفي العقود للدراسات العليا للعام2021-2022م من ضوابط التقديم والقبول بالدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 2021-2022 والغاء أوامر إلغاء القبول الصادرة بحقهم.
التقديم الى الدراسات العليا
في نفس السياق السايق ذكره فقد تم صدر قرار وزاري باعتماد التقويم الجامعي الخاص بالدراسة الأولية للعام 2022-2023 والتي سيبدأ الفصل الدرسي الأول منه في 2 مش شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2022 والتي ستنتهي في 12 كانون الثاني (يناير) 2023، وستنطلق من بعدها الاختبارات وعطلة الربيع ثم الفصل الدراسي الثاني الذي سيدأ في 19 من شهر فبراير 2023م، وسينتهي في 1 يونيو 2023م، وسيتم بعدها بدء الامتحانات الفصلية النهائية وكذلك ستبدأ العطلة الصيفية لهيئات التدريس لتستمر من 2 شهر يوليو 2023م، وتنتهي يوم 31 أغسطس 2023م.
نص القرار الوزاري الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق
وقد جاء النص المنظم للعام الدراسي 2022-2023 الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق كالتالي:
“عملا بمنظور رسالتها ورؤيتها وبرامجها الأكاديمية المسؤولة عن تحقيق النتائج المدروسة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد التقويم الجامعي الخاص بالدراسة الأولية للعام الدراسي المقبل 2023/2022 الذي يبدأ الفصل الدراسي الأول منه في الثاني من تشرين الأول القادم ويستمر لمدة خمسة عشر أسبوعا تنتهي في الثاني عشر من كانون الثاني من العام 2023 لتنطلق بعد ذلك الاختبارات والعطلة الربيعية ثم الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في 2023/2/19 ويختتم في 2023/6/1، تعقبه الامتحانات الفصلية والنهائية والعطلة الصيفية للهيئات التدريسية التي تستمر شهرين ابتداء من 2023/7/2 ولغاية 2023/8/31”
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