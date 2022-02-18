مواصفات هاتف Samsung Galaxy S5 والسعر المتوفر في الأسواق

استكملت شركة سامسونج إصدارات هواتفها المميزة لتقوم بالإعلان عن هاتف Samsung Galaxy S5 في عام 2014 م، حيث تم إطلاقه في الأسواق العالمية في شهر أبريل لينافس أفضل الماركات، حيث نعرفكم في ذلك المقال علي أهم المزايا التي يتمتع بها الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S5

يدعم هاتف Samsung Galaxy S5 الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G

الهاتف به منفذ لشريحة اتصال واحدة من النوع Micro SIM

وزن الهاتف حوالي 154 جرام، بينما أبعاده 142/72.5/8.1مم.

شاشة الهاتف نوعها Super AMOLED Capacitive.

حجم الشاشة 5.1 بوصة ودقتها 13=920 بكسل في 1080 بكسل، وكثافة البكسلات 432 بكسل.

تدعم شاشة الهاتف اللمس المتعدد، كا بها معدل حماية للزجاج من النوع كورنينج غوريلا 3.

نظام التشغيل من النوع أند رويد كيت كات v4.4.2 وقابل لتغيره الي أند رويد مارشيمللو v6.0.

كاميرا الهاتف الخلفية دقتها 16 ميجا بكسل، بينما الكاميرا الأمامية دقتها 2 ميجا بكسل.

فتحة عدسة الكاميرا الأمامية 2.2 مع فلاش ليد، أما الكاميرا الأمامية بفتحة عدسة 2.4

يدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة 2160/1080/720 بكسل من الكاميرا الخلفية.

المعالج من النوع كواليكم بتردد 2.5 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات Adreno 330.

ذاكرة الهاتف للإصدار الأول 32 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 2 جيجا رام.

ذاكرة الهاتف للإصدار الثاني 16 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 2 جيجا رام.

الذاكرة قابلة للزيادة ببطاقة ميموري خارجية.

سعة البطارية 2800 مللي أمبير من النوع ليثيوم، وهي بطارية قابلة للإزالة.

حصل الهاتف علي شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار يصل إلي متر حتي نصف ساعة.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة كوسيلة أمان.

ألوان هاتف Samsung Galaxy S5: اللون الأسود، اللون الأبيض، اللون الذهبي، اللون الأزرق.

عيوب هاتف سامسونج جالكسي اس 5

الهاتف لا يدعم وجود الراديو أف أم.

الذاكرة العشوائية للهاتف 2 جيجا رام.

البطارية نوعها ليس ملائم مع الهاتف.

سعر هاتف سامسونج جالكسي أس فايف

يبلغ سعر هاتف في المملكة العربية السعودية 1150 ريال سعودي، بينما سعر في مصر حوالي 4600 جنية مصري، ويأتي مع العلبة الجهاز، بطارية الهاتف، سماعات الرأس الخارجية، شاحن الهاتف، وصلة USB، ودليل استعمال الهاتف، والهاتف له أربعة ألوان: الأسود، الأبيض، الذهبي، وكذلك اللون الأزرق الغامق.