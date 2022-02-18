وأعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، رفع الحد الأقصى اليومى لدخول اليابان من 3500 إلى 5000 شخص، بينهم المواطنون اليابانيون، اعتبارا من 1 مارس.
ويشكل القرار بشرى سارة للعلماء الأجانب وطلاب التبادل والمسافرين من رجال الأعمال الذين لم يتمكنوا من الدخول، لكن القرار لا يشمل السائحين.
كما أشار كيشيدا إلى خفض مدة الحجر الصحى للوافدين من سبعة إلى ثلاثة أيام، وبات بمقدور الأفراد الذين يملكون نتائج اختبار سلبى لكوفيد-19 وجرعة معززة من اللقاح تخطى العزل الذاتي.
وحظرت اليابان دخول جميع الأجانب غير المقيمين تقريبا منذ بداية الجائحة، وأعلنت الدولة التى شهدت انخفاضا كبيرا فى الإصابات فى الخريف، عن تخفيف القيود لفترة وجيزة فى نوفمبر، لكنها سرعان ما تراجعت عن القرار بعد ظهور المتحور "أوميكرون" فى بلدان أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تخفف قيود فيروس كورونا الحدودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.