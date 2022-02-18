حرب التأشيرات.. روسيا تشرح سبب طرد نائب السفير الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى تعليق تم نشره على الموقع الرسمى للخارجية، تم بالفعل أمر الدبلوماسى الأمريكى بمغادرة روسيا، لكن هذا جاء ردا على الطرد غير المبرر للوزير المستشار فى سفارتنا بواشنطن، بغض النظر عن موقعه القيادى".

وأشارت إلى أن "الخارجية الأمريكية تعمدت تجاهل طلب موسكو تمديد إقامته حتى وصول بديل له".

وأضافت زاخاروفا أنه "أُجبر فى نهاية المطاف على المغادرة من دون بديل، مما أدى إلى تفاقم النقص الحاد بالفعل فى الموظفين فى البعثة الدبلوماسية الروسية، والتى تشكل نتيجة "حرب التأشيرات" التى أطلقها الأمريكيون".

ووفقا لتعليق المتحدثة باسم الخارجية الروسية، فإن "الجانب الأمريكى هو الذى بدأ الطرد المتبادل فى شهر سبتمبر 2021، حيث طالب بمغادرة 55 دبلوماسيا وموظفا إداريا وفنيا روسياً على مرحلتين - قبل 30 يناير و30 يونيو من العام الجارى".

وشددت على أن الطرد الجماعى للدبلوماسيين وحرب التأشيرات ليست خيار روسيا.

وتابعت زاخاروفا تعليقها بالقول: "كل المحاولات من جانبنا لتسوية القضية عن طريق تجميد عمليات الطرد على أساس متبادل قد رُفضت. علاوة على ذلك، بموجب إجراء العقوبات الأساسية، طردت وزارة الخارجية أيضا الوزير- المستشار الروسى، على الرغم من أنهم كانوا على دراية جيدة بأنه سيتم الرد بالمثل فيما يتعلق ببارتل غورمان".

واختتمت: "لسوء الحظ، حسب فهم الإدارة الأمريكية، فإن تطبيع العلاقات الثنائية هو طريق ذو اتجاه واحد، يتمحور بضمان المصالح الأمريكية فقط، ويتم تجاهل كل شيء آخر". مضيفة: "بالطبع، لا ننوى أن نتحمل مثل هذا النهج التمييزى".