التحالف يدمر غرف تحكم بالطائرات المسيرة الحوثية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة، عن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غربي العاصمة صنعاء، تابع لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" على حسابها في تويتر، إن الضربات الجوية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين.

وفي 11 فبراير الجاري، نفد تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية في صنعاء، ضد مواقع تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقبل أيام، أعلن التحالف أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستخدم مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية.

وطلب التحالف من المدنيين الموجودين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية في العاصمة صنعاء إخلاءها فوراً.