ما هي خطوات فتح سجل تجاري في سلطنة عمان وشروط القبول للمواطن والمقيم الأجنبي

خطوات فتح سجل تجاري في سلطنة عمان تختلف عن الخطوات الخاصة بالدول العربية الأخرى، فتعتبر سلطنة عمان من أكثر الدول المستقرة في دائرة الشرق الأوسط، وهذا بالطبع نجده واضحًا ومنعكسًا على أحوال الاقتصاد بداخلها وكونها أصبحت واحدة من أهم الدول المستثمرة في الشرق الأوسط والتي يفضلها الكثير من المستثمرين، ومن خلال موضوعنا سنقوم بمعرفة خطوات فتح سجل تجاري في سلطنة عمان وما هي شروط القبول لكل من المواطن والمقيم.

خطوات فتح سجل تجاري في سلطنة عمان

يستطيع العميل فتح سجل تجاري في سلطنة عمان عن طريق متابعة الخطوات التالية:

أولًا يتم اختيار الاسم التجاري وحجزه ومن ثم يتم إرساله إلى المكتب الخاص بخدمة الاعتماد.

ثانيًا يتم إرسال نسخة من البطاقة أو الهوية الشخصية وإرسال الاستمارة الخاصة بالتوقيع على النموذج المرسل ويتم إرسالهم إلى مكتب الخدمة.

ثالثًا يتم تحديد الأنشطة المراد إضافتها للسجل التجاري مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حوالي 205 نشاط لا يتطلب سجل تجاري.

وبناء عليه يتم تحديد رأس المال الخاص بالمشروع وفقًا للدرجة الخاصة بالسجل التجاري وهل هي أولى، ممتازة، ثانية أو غيرها من الدرجات.

رابعًا يتم دفع الرسوم التي يتم إقرارها وفقًا لرأس مال المشروع.

ما هي شروط القبول لفتح سجل تجاري بسلطنة عمان

يستطيع الراغب في فتح سجل تجاري بسلطنة عمان أن يقوم أولًا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه الحكومة وهو موقع ” استثمر بسهولة” الذي يعمل على تسهيل الإجراءات وفتح السجل بسهولة ويسر.

من خلال الموقع يقوم المواطن بتسجيل كافة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة وإتمام التسجيل بشكل إلكتروني وهذا لسهولة التفعيل وعدم ضياع الوقت بالذهاب للمؤسسات الحكومية والتسجيل بالصورة الروتينية.

كيفية الحصول على شهادة الانتساب

يتم الحصول على شهادة الانتساب عن طريق الخطوات التالية:

أولًا يقوم المواطن بالذهاب إلى المكتب الخاص بالخدمة.

ثانيًا يتم ملئ النموذج الخاص بشهادة الانتساب.

ثالثًا يتم تضمين نسخة خاصة بالسجل التجاري بالإضافة إلى استمارة التوقيع والوثائق الخاصة بالكمبيوتر.

رابعًا يتم تضمين نسخة من الإيصال الخاص بالدفع ومن ثم يستطيع المواطن الحصول على شهادة الانتساب.

أعلنت هيئة الاستثمار العمانية عن تبسيط وتسريع عملية فتح سجل تجاري لتسهيل الاستثمار وتشجيع العديد من المستثمرين المحليين والأجانب على إطلاق مشاريع في مسقط والاستفادة من هذه الفرص ، وأنا أحثكم. بالإضافة إلى الفوائد الأخرى لاستثمار سلطنة ناجح ، فإن عمان تحب موقعها الجغرافي.

بالإضافة إلى كل هذا ، تدعم عمان بنية تحتية قوية ، واقتصاد مستقر، ومواهب ماهرة يمكنها إنجاح أي مشروع تجاري ، وتركيز الدولة على فتح الاقتصاد على العالم وجذب الاستثمار الأجنبي تتمتع عمان بعلاقات جيدة مع كل دول العالم تقريبًا وهي مستقرة جدًا.