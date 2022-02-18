الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير سعد بن عبدالرحمن آل سعود

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكى، اليوم، فى بيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثانى بن عبدالرحمن آل سعود.

وأوضح الديوان الملكى السعودى أنه تمت الصلاة عليها بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 16 / 7 /1443هـ فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى الرياض.