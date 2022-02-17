وزارة الحج والعمرة تحديد فئتين فقط من غير السعوديين وفق ضوابط أداء مناسك الحج 1443

تحديد فئتين فقط من غير السعوديين لأداء مناسك الحج لهذا العام أعلنت عنها اليوم الخميس 17 فبراير 2022 الموافق 16 رجب 1443هـ وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وفق آخر مستجدات ضوابط أداء الحج والعمرة 1443هـ وهما من يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أومن يقيم إقامة كاملة داخل المملكة، ومن حيث آلية سير مناسك الحج والعمرة وكذلك العدد المسموح لضيوف الرحمن أداء الفريضة سواء من داخل الممكلة أو من خارجها فصرحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عنها عبر قنواتها الرسمية.

ضوابط أداء فريضة الحج للعام 1443 وتحديد فئتين فقط من غير السعوديين

في نفس السياق السابق ذكره فإن وزارة الحج والعمرة اختصت فئتين فقط من غير السعوديين لأداء الحج للعام 2022 وهما :

أولًا حاملي تأشيرة مخصصة لأداء مناسك الحج للعام 1443هـ

أيضًا المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية بصفة نظامية.

مما يعني أن أصحاب تأشيرة الزيارة العادية ممنوعين من استصدار تصاريح أداء الحج، كذلك أصحاب تأشيرة الأعمال.

شروط تصاريح العمرة 1443

وفي سياق متصل أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا القيام باستخراج اتصريح من خلال تطبيق توكلنا أو اعتمرنا.

كذلك شرط أن تكون بيانات امستفيد راغب إصدار التصاريح تم تحديثها عبر منصة أبشر.

في النهاية شرط ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا.

ضوابط القادمين إلى المملكة للعمرة 2022

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة أن كافة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة العمرة أو للزيارة أو حتى مواطنيها بصرف النظر عن حالتهم كمحصنين، لابد من توافر شروط السفر للمملكة التالية:

أولًا حمل شهادة فحص PCR المعتمدة ضد مستجدات فيروس كورونا من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة.

المعتمدة ضد مستجدات من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة. يستثنى من الشرط السابق الأطفال تحت سن 8 أعوام مع الوضع في الاعتبار إجراء فحص الإصابة بفيروس الأطفال.

في النهاية يسمح بالمصاب بفيروس كورونا دخول المملكة بعد مضي المدة التالية دون الحاجة لإعادة الفحص.