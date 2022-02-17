نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والرائد اليوم 2/18/2022 من الدوري السعودي الجوله 21 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والرائد يبحث مشجعو الكرة السعودية عن موعد مباراة الدوري السعودي بين الفيصلي والرائد وكذلك القنوات المذاعة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر ولتعزيز مكانته في جدول الدوري السعودي للمحترفين، تجدر الإشارة إلى أن الدوري السعودي نمت شعبيته داخل وخارج المملكة في السنوات الأخيرة، خاصة وأن غالبية الفرق السعودية استأجرت لاعبين ونجوم عرب بارزين ولشرح الموعد المرتقب لبث مباراة الفيصلي والرائد والشبكات التي ستنقلها كما شرحنا سابقا موعد مباراة الاتحاد مقابل التعاون اليوم الخميس فتابعونا.

مباراة الفيصلي والرائد

وسيواجه الفيصلي الرائد في مباريات الجولة ال21 من الدوري السعودي والجدير بالذكر أن الرائد يحتل حاليا المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة من 20 مباراة، فيما يحتل الفيصلي المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة من 19 مباراة.

نتيجة لذلك، تعتبر هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين، ويتنافس كل منهما على ثلاث نقاط. فيما يلي خط سير شامل لمباراة الفيصلي والرائد:

الرائد مقابل الفيصلي

القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والرائد

المباراة مباراة الفيصلي والرائد البطولة الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت 6:30م بتوقيت مكة المكرمة7:30م بتوقيت أبو ظبي الملعب معلب الملك سلمان القنوات الناقلة شاشة قناة KSA Sports 1 HD

ويتنافس نادي الفيصلي والنادي الرائد على تحقيق النصر في لقاء الغد المرتقب الذي سيقام على استاد الملك سلمان يوم الجمعة 18 فبراير 2022 م.

ويأمل كلا الفريقين إلى تحقيق أفضل النتائج في تلك المواجهة الصعبة والحاسمة مع إقتراب نهاية موسم الدوري السعودي للمحترفين لذا لن تكون بالمواجهة السهلة.

وأشار كلا المديرين الفنيين للفريقين أنهم علة أتم استعداد لتلك المواجهة الهامة وانه قد تم الالتزام التام بكافة التدابير الاحترازية التي نص عليها اتحاد كرة القدم السعودي.

وأن جميع اللاعبين قد خضعوا للاختبارات الخاصة بفيروس كورونا وجميع المسحات قد أتت سلبية لذا كلا الفريقين سيلعب بكامل عتاده اليوم.

أخيرًا توصلنا إلى خاتمة تدوينة عن المباراة المقبلة بين الفيصلي والرائد. لقد ناقشنا تاريخ الحدث وقنوات البث، ويمكنك التواصل معنا عبر قسم التعليقات؛ ما عليك سوى ترك سؤالك أدناه وسنرد على الفور بإجابات كافية.