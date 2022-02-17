عاجل.. الناتو: لا نعلم ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة بشأن أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، مساء اليوم الخميس، إننا لا نعلم ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة بشأن أزمة أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "العربية".





وعقد مجلس الأمن الدولى، جلسة فى وقت سابق مساء اليوم؛ لمناقشة التطورات فى أوكرانيا، حيث أكدت الأمم المتحدة على دعم وحدة وسيادة أوكرانيا. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزمارى ديكارلو، إن هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار شرقى أوكرانيا. ودعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف شرقى أوكرانيا للتحلى بالهدوء ووقف التصعيد.

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