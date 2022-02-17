ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 105 قتلى

جدة - نرمين السيد - أكدت حكومة ولاية ريو دى جانيرو البرازيلية ارتفاع عدد قتلى الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على شمال المدينة التى تحمل الاسم نفسه إلى 105 أشخاص.





وأشارت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس إلى أن عدد الضحايا مرشح أيضاً للارتفاع. وتكثف فرق الإنقاذ فى البرازيل جهودها من أجل البحث عن ناجين فى منطقة "بتروبوليس" بالولاية بعد أن غمرت مياه الفيضانات الشوارع وجرفت السيارات والأشجار. وكانت السلطات البرازيلية قد أعلنت فى وقت سابق ارتفاع حصيلة القتلى إلى 94 شخصا.

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