نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy S4 وأهم مزاياه في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Samsung Galaxy S4 وأهم مزاياه - ثقفني
هاتف Samsung Galaxy S4 المميز من شركة سامسونج الكورية، حيث صمم الهاتف بتصميم مختلف عن الأجيال التي تسبقه ويتميز بمزايا عديدة ولكنه لا يخلو من العيوب، فالهاتف لا يدعم شبكات الاتصال بالجيل الرابع، ويتميز هاتف سامسونج جالاكسي إس 4 بأن شاشة اللمس ممتازة، حيث تدعم اللمس بظهر الإصبع أو عند ارتداء القفازات.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S4
- نوع الشاشة Super AMOLED capacitive وتدعم اللمس المتعدد، حيث يعد ذلك الهاتف من أجود أنواع الشاشات.
- حجم الشاشة 5 بوصة ودقتها 1920×1090 وهي من النوع Full HD.
- كثافة دقة الشاشة 441 بكسل، وتشغل الشاشة 72% من الواجهة الأمامية.
- الشاشة بها طبقة حماية من النوع Corning Gorilla Glass 3 وتعمل بواجهة TouchWiz.
- يدعم الهاتف شريحة واحدة من النوع Micro Sim ولا يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع.
- وزن الهاتف 130 جرام.
- عرض الهاتف 69.8 مم، طوله 136.6 مم، بينما سمك الهاتف 7.9 مللي.
- يعمل الهاتف بنظام تشغيل أند رويد جيلي بين 4.2.2 يومكن التحديث إلي نظام أند رويد لولي بوب 5.0.1
- المعالج ثماني النواة من النوع Cortex-A15 والنسخة الأخري للهاتف بمعالج Cortex-A7 ومعالج الرسوميات من النوع PowerVR SGX544MP3.
- تردد المعالج 4×1.6 GHz & 4×1.2 GHz)
- ذاكرة الهاتف بـ 3 نسخ الأولي 16 جيجا بايت، الثانية 32 جيجا بايت، الثالثة 64 جيجا بايت.
- يدعم الهاتف ذاكرة خارجية بمنفذ منفصل Micro Sd Card وتصل الي 64 جيجا.
- الكاميرا الخلفية دقتها 13 ميجا بايت 2.2 F وتدعم الأوتو فوكس فوكس اللمس وكذلك تحديد الوجه، و HDR كما تمتلك فلاش ليد، وتصوير الفيديو من الكاميرا الخلفية بدقة 1080 P وتدعم التصوير الثنائي.
- الكاميرا الأمامية بدقة 2 ميجا بايت 2.4 وتصوير الفيديو بدقة 1080 P.
- نوع البطارية Li-Ion بسعة 2600 مللي أمبير وتقبل الإزالة من الهاتف.
- البطارية تبقي في حالة الاستعداد 370 ساعة، وفي حالة المكالمات 17 ساعة، أما التشغيل 62 ساعة.
- البطارية لا تدعم الشحن السريع.
- يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي ولكنه لا يأتي مع الهاتف ويمكن شراؤه.
- الهاتف يدعم ميكروفون لإزالة الضوضاء أثناء التحدث.
- يدعم الهاتف خاصية Air View وهي خاصية تتيح للمستخدم عرض المحتوى مدة أطول من أي تطبيق سواء الإستديو، فتح متصفح.
- يدعم الهاتف خاصيتي Smart Pause، Smart Scroll
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