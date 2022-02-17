الدبيبة: ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الليبيين بالذكرى الحادية عشر لثورة فبراير، والتي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقال الدبيبة، في تغريدة على "تويتر": "في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن، نجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة".
وأضاف: "ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة".
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