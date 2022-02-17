الاحتلال الإسرائيلي يغلق حي الشيخ جراح ويعتدي على أهله والمتضامنين معهمل

فرض الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إغلاقًا مشددًا على حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، فيما اعتدت عناصر من الشرطة على أهالي الحي والمتضامنين معهم.
وقال شهود عيان إن الشرطة أغلقت كافة مداخل الحي، تمهيدًا لاقتحام المستوطنين الذين يستعدون لمهاجمة أهالي الحي، مشيرين إلى أنه تم الاعتداء على أهالي الحي والمتضامنين معهم بالضرب، ومنع المسعفون من الدخول لتقديم العلاج للمصابين.
ونصبت الشرطة حواجز حديدية على مداخل الحي لمنع دخول المتضامنين. ويشهد الحي منذ 6 أيام، اعتداءات متكررة من شرطة الاحتلال والمستوطنين طالت الأهالي وممتلكاتهم والمتضامنين معهم.
وتواجه عشرات العائلات في الحي خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي، في الوقت الذي تشدد فيه سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه في محاولة لتهجيرهم.
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