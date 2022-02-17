توترات روسيا وأوكرانيا ترفع أسعار الذهب عالميا فوق 1900 دولار

وتراجعت معنويات الأسواق تجاه الأصول عالية المخاطرة، بعد تبادل القوات الأوكرانية الاتهامات مع من وصفتهم بالانفصاليين المواليين لروسيا حول إطلاق كل منهما النار على خط وقف إطلاق النار فى شرق أوكرانيا.
وطردت روسيا نائب السفير الأمريكى فى موسكو، بارتل جورمان فيما شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها على استعداداهم لفرض عقوبات وخيمة على روسيا فى حال غزو أوكرانيا.
وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطى الفيدرالى أمس، أن البنك المركزى على استعداد لرفع معدل الفائدة قريبًا، كما يعتزم مجلس البنك تقييم الجدول الزمنى لرفع الفائدة فى كل اجتماع.
وشهدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل صعودًا بنسبة 1.6% إلى 1902 دولار للأوقية عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ شهر يونيو الماضى.
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