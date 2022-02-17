جدة - نرمين السيد - لبيان الأوروبى المشترك، للالتزام الكامل ببنود اتفاقيات مينسك، والوقف غير المشروط لإطلاق النار شرق أوكرانيا.
وأكد البيان الأوروبى المشترك، أن أى عدوان روسى على أوكرانيا ستترتب عليه تكاليف غير مسبوقة وسيكون له عواقب وخيمة.
كما دعا البيان الأوروبى المشترك، روسيا للوفاء بالتزاماتها تجاه أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بيان أوروبى مشترك يدعم أوكرانيا ويدعو لوقف إطلاق النار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.