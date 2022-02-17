جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس التونسى قيس سعيّد، فى فعاليات الافتتاح الرسمى لأعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبى-الاتحاد الإفريقية.



جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس التونسى قيس سعيّد، فى فعاليات الافتتاح الرسمى لأعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبى-الاتحاد الإفريقية. وذكرت الرئاسة التونسية -فى بيان اليوم الخميس- أن القمة تستمر فعالياتها على مدار يومين بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التونسى يشارك فى افتتاح قمة الاتحادين الأوروبى والإفريقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.