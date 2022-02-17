عاجل.. البحرين تعلن إجراءات جديدة للمسافرين القادمين إليها

جدة - نرمين السيد - أعلنت شؤون الطيران المدنى، فى ممكلة البحرين، اليوم الخميس، إلغاء الفحص المختبرى لفيروس كورونا (PCR) عند الوصول، وإلغاء الحجر الصحى الاحترازى لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المطار.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أعلنت شئون الطيران المدنى أنه بناءً على توصية الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا (كوفيد-19)، سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولى بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، حيث تقرر إلغاء الفحص المختبرى لفيروس كورونا (PCR) عند الوصول بمطار البحرين الدولى لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين. وأوضحت شؤون الطيران المدنى فى البحرين، أنه تقرر أيضا إلغاء الحجر الصحى الاحترازى لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

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