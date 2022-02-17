نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معروض طلب منحة أرض مجاناً من البلدية للرجال والسيدات/ طريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة معروض طلب منح أرض مجاناً من الديوان الملكي، تقدم قطع أراضي زراعية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية للمستحقين ذا الاحتياجات ومحدود الدخل الشهري، ويمكن التقديم من خلال كتابة خطاب بمنحة ارض مجانية والاستعلام عنها من بوابة بلدية والقروية التابعة لوزارة والشؤون، والتي أتاحت الحكومية السعودية بتوفير عدد قطع من الأراضي الزراعية ما تتراوح عددها الي مليون قطعة ارض زراعية، وذلك أتاح تحت أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبإتاحة الكثير من المساعدات المختلفة، وإعفاء من سداد القروض، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح كيفية إرسال خطاب معروض طلب منحة قطعة ارض مجانية من البلدية.

طلب قطعة ارض مجانيا من الديوان الملكي 1443

وضحت الحكومة السعودية عن الفئات المستحقة للحصول علي قطعة ارض مجانية، وتجدر الإشارة انه يمكن لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية من قبل والتي يكون الفئات هم الأكثر الاحتياج أصحاب الدخل الشهري الضعيف الذين غير ممتلكين لسكن خاص بهم، والتي أوضحة وزارة الإسكان عن قائمة بأسماء المستفيدين من قبل لمنح قطعة ارض زراعية للإسكان، وكذلك أوضحة وزارة الشؤون انه يمكن منح قطعة ارض للسيدات في حالة ان كانت مطلقة أو أرملة وغير ممتلكة لسكن خاص بها، كما يعطي الديوان الملكي بمنح مبلغ مالي مساعدة أو اعفاء من القروض أو مساعدة علاجية.

نموذج معروض طلب قطعة ارض مجانيا من الديوان الملكي 1443

اسم المقدم/…

رقم الهوية الوطنية/…

رقم الهاتف الجوال/…

رقم السجل المدني/…

في بداية الخطاب تحية طيبة وبعد..