بالتقسيط علي 5 سنوات أسرع تمويل 600 ألف ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد بالمملكة

تمويل فوري 600 ألف ريال سعودي من بنك الراجحي لجميع المواطنين السعوديين وغير السعوديين بالمملكة، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات المختلفة التي تتناسب مع جميع الفئات بفضل تخفيضات البنك المركزي السعودي لهامش ربح منخفض وذلك من اجل هدف توافر حياة افضل ومعيشة ميسرة، ويعتبر مصرف الراجحي اشهر البنوك المتواجدة بالمملكة وله العديد من الفروض المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويتميز مصرف الراجحي بتقديم تمويل شخصي سريع ولا يشترط لتحويل الراتب وبدون كفيل وبتسهيلات في الإجراءات دون تعقيدات، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي فوري وكيفية التقديم الطلب علي تمويلك من خلال الموقع الالكتروني بكل سهولة.

معرفة الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل من بنك الراجحي

يوفر مصرف الراجحي اسرع تمويل شخصي بدون كفيل لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم تمويل بدون ضمانات بقيمة 600 ألف ريال سعودي ويمكن استخدامه في تلبية احتياجاتهم الشخصية بفترة سداد طويلة تصل إلي خمس سنوات، ولكن بشروط الواجب توافرها لتحصل علي قرض شخصي سريع لتحقيق أحلامك، والشروط عبارة عن:

لا يزيد عمر العميل المتقاعد عن 72 عام.

ولا يقل عمر العميل المتقدم عن 21 عام حتي 60 عام ولا يزيد.

يكون الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال للمواطن السعودي.

ولا يقل الراتب الشهري للمتقاعد عن 1900 ريال سعودي.

أما إذا كام مقيم بالسعودية لا يقل راتبة عن 5000 ريال.

يجب أن يكون مدة خدمة العمل لا تقل عن ثلاثة اشهر، وستة اشهر للمقيمين.

كيفية التقديم علي تمويل فوري من مصرف الراجحي السعودي

يقدم مصرف الراجحي تمويل فوري بقيمة مالية تصل إلي 600 ألف ريال سعودي والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن التقديم بطلب الحصول علي التمويل من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي: