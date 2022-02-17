الاحتلال الإسرائيلى يغلق حى الشيخ جراح ويعتدى على أهله

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن الشرطة أغلقت كافة مداخل الحى، تمهيدًا لاقتحام المستوطنين الذين يستعدون لمهاجمة أهالى الحى، مشيرين إلى أنه تم الاعتداء على أهالى الحى والمتضامنين معهم بالضرب، ومنع المسعفون من الدخول لتقديم العلاج للمصابين.
ونصبت الشرطة حواجز حديدية على مداخل الحى لمنع دخول المتضامنين. ويشهد الحى منذ 6 أيام، اعتداءات متكررة من شرطة الاحتلال والمستوطنين طالت الأهالى وممتلكاتهم والمتضامنين معهم.
وتواجه عشرات العائلات فى الحى خطر التطهير العرقى والتهجير القسرى من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على حى الشيخ جراح، فى الوقت الذى تشدد فيه سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه فى محاولة لتهجيرهم.
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