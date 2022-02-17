عاجل.. الشرطة الكندية تعزز من تواجدها وسط أوتاوا لمواجهة المتظاهرين

جدة - نرمين السيد - عززت قوات الشرطة الكندية، اليوم الخميس، من تواجدها فى وسط العاصمة الفدرالية مع استمرار المتظاهرين اليمينيين المعارضين لأوامر فرض الإجراءات الصحية الخاصة بكورونا فى احتلال العاصمة الكندية لنحو ثلاثة أسابيع.





وتم نصب الأسوار صباح اليوم أمام المبانى الحكومية الكندية بما فى ذلك مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ. وشوهدت سيارات الشرطة تتجمع بالقرب من المطار الدولى فى الجنوب.

إلى جانب أى تداعيات جنائية، فإن الدعوى الجماعية التى رفعها سكان أوتاوا ضد المتظاهرين فى وسط المدينة تشمل الآن منطقة موسعة تدور فى منطقة "ساندى هيل" و"سوق باى وارد".

وأعطت هذه التحذيرات الأخيرة -التى نُشرت على الإنترنت وتم توزيعها على شكل منشورات- للمتظاهرين قائمة محدثة من القواعد التى قد تنطبق على احتلال بعض شوارع وسط المدينة والعقوبات المحتملة بموجب السلطات الفيدرالية والإقليمية الموسعة.

وفى حديثه لمجلس المدينة يوم أمس الأربعاء، قال قائد الشرطة المؤقتة ستيف بيل إن الشرطة لديها الآن الموارد وخطة لإنهاء الاحتجاج بأمان.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعرضت فيه الحكومة الليبرالية للضغط صباح الخميس للحصول على أدلة تربط "التطرف العنيف بدوافع أيديولوجية" بالاحتجاج المستمر فى أوتاوا - أحد الأسباب التى أشارت إليها لإطلاق قانون الطوارئ.

واستندت الحكومة الفيدرالية إلى قانون الطوارئ والذى تم إطلاقه لأول مرة منذ إقراره فى عام 1988. تمنح هذه الخطوة الحكومة صلاحيات جديدة للتعامل مع المتظاهرين المناهضين للقاحات الذين ربطوا مدينة أوتاوا بعقدة - بما فى ذلك سلطة حظر السفر إلى مناطق الاحتجاج وحظر على الناس إحضار القاصرين إلى التجمعات غير القانونية.

ونشرت الحكومة أسباب تفعيل القانون فى وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء ووصفت الوضع فى أنحاء البلاد بأنه "مقلق ومتقلب ولا يمكن التنبؤ به".