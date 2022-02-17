مسئول إيطالى: أزمة أوكرانيا أظهرت ضعف الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الخارجية فى الحكومة الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا أن تفجر الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، خلال الفترة الأخيرة، أظهرت بشكل عميق أن الاتحاد الأوروبى ليس لديه أدوات سياسة خارجية ودفاعية مشتركة، إذ أن كل شيء مرتبط بالإجماع واتخاذ القرارات على مستوى المجلس الأوروبى.





ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكى) عن ديلا فيدوفا قوله -فى تصريحات إذاعية- إن ذلك كشف ضعف الاتحاد الأوروبى، معربًا عن أمله بأن يكون الوضع الحالى جرس إنذار آخر يدق فى آذان الأوروبيين لإحداث نقلة نوعية فى بروكسل. وأردف قائلًا: إن هناك أهمية لاستخدام الرمزية الأوروبية، إلا أن الدول الأعضاء تستمر فى التحدث بلغات كثيرة مختلفة حتى إذا كانت محادثاتها تتناول نفس القضية.

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