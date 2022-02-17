تقرير صادم يكشف اعتداءات جنسية بأكاديميات أميركا العسكرية

زادت الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها في الأكاديميات العسكرية الأميركية بشكل حاد خلال العام الدراسي 2020-2021، حيث عاد الطلاب إلى الفصول الدراسية الشخصية خلال جائحة فيروس كورونا، وفقا للعديد من المسؤولين الأميركيين المطلعين على التقارير.

وتستمر الزيادة فيما يعتقد المسؤولون أنه اتجاه تصاعدي في الأكاديميات، على الرغم من تدفق برامج جديدة للوقاية من الاعتداء الجنسي والعلاج.

مع ذلك، فإن مقارنة الأرقام على مدار السنوات الثلاث الماضية أمر صعب. انخفض عدد البلاغات في جميع الأكاديميات خلال العام الدراسي 2019-2020 الذي تم اختصاره بسبب الوباء، عندما تم إلغاء الفصول الدراسية الشخصية وتم إرسال الطلاب إلى منازلهم في الربيع لإنهاء الفصل الدراسي عبر الإنترنت.

على الرغم من وجود بلاغات أقل في ذلك العام عن العام السابق، قال مسؤول دفاعي كبير إنه بناء على الاتجاهات، من المحتمل أن يظهر الإجمالي زيادة إذا لم يغادر الطلاب مبكرا. بالإضافة إلى ذلك، كان عدد الاعتداءات المبلغ عنها في 2020-2021 أعلى أيضا من العام الدراسي السابق للوباء 2018-2019.

قال المسؤولون إن القفزة الإجمالية في القضايا كانت مدفوعة بالزيادات في أكاديمية القوات الجوية والأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت.

وقال مسؤولون إن 131 هجوما أبلغ عنها طالبات أو ضابطات في البحرية في 2020-2021، مقارنة ب 88 في العام السابق و122 في العام السابق. ناقش المسؤولون البلاغات بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنها لم يتم الإعلان عنها بعد.

وفقا للمسؤولين، أبلغت الطالبات العسكريات في أكاديمية القوات الجوية في كولورادو عن 52 اعتداء، مقارنة ب 46 في ويست بوينت في نيويورك و33 في الأكاديمية البحرية الأميركية في ماريلاند.

وخلال زيارة إلى ويست بوينت في وقت سابق من هذا الشهر، التقت وزيرة الجيش كريستين ورموت بقادة الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطالبات وتحدثت عن مشكلة الاعتداء الجنسي. قالت إنهم تحدثوا عما يسمى ببرنامج تراست، الذي يقوده طلاب عسكريون ويساعدهم في تدريبهم على معالجة الاعتداء والتحرش الجنسي وتشجيع التدخل عندما يرون سلوكًا مشكوكًا فيه.

قالت ورموت: "تعمل ويست بوينت بجدية لزيادة ثقة الطالبات في نظام الإبلاغ الخاص بهن وفي الوقت نفسه منع وقوع الأحداث في المقام الأول"، مضيفًة أن ويست بوينت قد زادت من الموارد المخصصة للضحايا "لضمان تعامل الأكاديمية مع كل حالة بعناية".