نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة خارج التوقعات.. موعد مباراة الهلال والأهلي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والأهلي ، تنطلق مساء الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٢ ، وضمن لقاءات المجموعة الأولى، يستضيف ملعب الهلال في مدينة أم درمان السودانية المواجهة القوية والمرتقبة، في ديربي وادي النيل والذي يجمع فريقا الأهلي المصري والهلال السوداني .

في السطور القادمة، نتناول زوار ومتابعي “ثقفني”، أبرز المعلومات والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة ، ورحلة الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا وتاريخ المشاركات، إضافة إلى تاريخ مواجهات الأهلي والهلال في دوري الأبطال .

مباراة الهلال والأهلي

مواجهة جديدة مرتقبة إذن تجمع الشقيقين العربيين الأهلي والهلال ، واللذين يحظيان بشعبية كبيرة على المستويين العربي والأفريقي.

الهلال السوداني يخوض هذه المواجهة، ولا يريد إلا الفوز من أجل كسر التفوق التاريخي لمنافسه المصري في المواجهات الأفريقية.

مشوار الموج الأزرق في النسخة الحالية من البطولة، انطلق من الدور التمهيدي.

حيث تخطى الفريق السوداني منافسه فاسيل كيتيما الإثيوبي، بعد التعادل ذهابًا (٢-٢)، وإيابًا (١-١)، والاحتكام لقاعدة الهدف خارج الأرض.

وفي دور الـ٣٢ عبر الهلال من أمام ريفرز يونايتد النيجيري، بعدما تعادل الفريق السوداني خارج الديار (١-١)، قبل أن يفوز في لقاء العودة بهدف.

وفي دور المجموعات، خاض نادي الشعب مباراة واحدة في الجولة الأولى، خسرها من أمام ماميلودي صن داونز بهدف.

أما على صعيد تاريخ مشاركات الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا ، فقد سجل حضوره في البطولة من قبل ٢٥ مرة.

إلا أن الإنجاز المميز للموج الأزرق، كان بلوغ الدور النهائي مرتين.

الأولى عام ١٩٨٧ وخسرها أمام الأهلي المصري بثنائية نظيفة.

كما بلغ نادي الشعب نهائي البطولة عام ١٩٩٢، وخسرها أيضًا بنفس النتيجة السابقة أمام الوداد المغربي.

على الجانب الآخر حيث نادي الأهلي المصري ، والذي يسعى للدفاع عن لقبه في البطولة، طامحًا إلى التتويج باللقب الثالث على التوالي، في سابقة ستكون الأولى في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الجمعة، منتشيًا بتتويجه بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية ٢٠٢١ على حساب الهلال السعودي ، للمرة الثانية على التوالي والثالث في تاريخ مشاركات الأهلي في مونديال الأندية .

كما توج الفريق مؤخرًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي للمرة الثانية تواليًا والتاسعة في تاريخ الشياطين الحمر.

رحلة المارد الأحمر في النسخة الجديدة من البطولة الأفريقية انطلقت أمام جيندارميري ناشونال من النيجر ، في دور الـ٣٢.

حيث تعادل أبناء الجزيرة ذهابًا (١-١)، قبل أن يفوزوا إيابًا بنتيجة (٦-١).

على صعيد تاريخ مشاركات الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا ، فالفريق يدشن في النسخة الحالية مشاركته رقم ٣٣ في البطولة.

والأهلي المصري هو أكثر الأندية تتويجا بقلب دوري أبطال أفريقيا برصيد ١٠ ألقاب.

حيث توجت القلعة الحمراء باللقب في أعوام ١٩٨٢ و١٩٨٧ و٢٠٠١ و٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠٢٠ و ٢٠٢١.

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي

على صعيد المواجهات المباشرة، جمعت الأهلي والهلال ٨ مواجهات في دوري أبطال أفريقيا ، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

فاز الأهلي في ٣ مباريات، بينما فاز الهلال في لقاءين، وحسم التعادل نتيجة ٣ مواجهات.

على المستوى التهديفي، أحرز الشياطين الحمر ٧ أهداف، فيما سجل الموج الأزرق ٦ أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الهلال ضد الأهلي ، فكان فوز الفريق السوداني بنتيجة (٣-٠).

جاء ذلك خلال مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٠ .

أما أكبر فوز للأهلي على الهلال ، فجاء بنتيجة (٢-٠)، وتحقق في مناسبتين.

الأولى كانت في لقاء الإياب من نهائي دوري أبطال أفريقيا ١٩٨٧ .

أما الثانية فجاءت في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال ٢٠٠٧ .

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة

تقام المواجهة العربية المثيرة، مساء الجمعة، في تمام الرابعة ( ٤:٠٠ م ) بتوقيت السعودية، الثالثة ( ٣:٠٠ م ) بتوقيت مصر والسودان، الواحدة ( ١:٠٠ م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الأهلي والهلال ، فلم يتم الكشف رسميًا عن القيادة التحكيمية للقمة المصرية السودانية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، غير أن مصادر تابعتها “ثقفني” كشفت عن تكليف الدولي المغربي رضوان جيد بالمهمة.

ستقوم قنوات بي إن سبورت (الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا ) بتغطية أحداث اللقاء عبر فضائية beIN Sports HD 3 .

وبشأن معلق مباراة الأهلي والهلال ، فقد أسندت الشبكة الرياضية القطرية المهمة إلى المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي المهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس و موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة ، ومشوار الناديين في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا وتاريخ المشاركات، وتاريخ لقاءات الأهلي والهلال .