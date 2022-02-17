نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة ريف reef.gov.sa للأسر المنتجة والعاطلين وربات البيوت وأهم الفئات المستفيدة في المقال التالي
رابط التسجيل في منصة ريف من أهم ما يتم البحث عنه وهذا من قبل مختلف الراغبين في التسجيل بهذا البرنامج الداعم والمميز، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف على الطريقة التي من خلالها من الممكن الوصول للرابط، والانضمام للبرنامج الخاص بالدعم لمختلف الأسر المنتجة حيث تقوم الجهات المعنية بذلك البرنامج بالوصول لكل من يحتاج للدعم المالي والمادي، والوصول لكل من لديه نشاط زراعي بالمملكة السعودية، وعن ك ما يتعلق بالرابط، وكيفية التقديم للطلبات نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي في تلك الفقرات.
رابط التسجيل في منصة ريف
الرابط الذي قد تم تخصيصه حتى يتم التسجيل في منصة ريف من أهم ما يجب اللجوء له حتى تتم مختلف الخطوات للتسجيل الصحيح والسريع بالمنصة والبرنامج حتى يحصل كل من قدم الطلب على الدعم بالتوقيت المناسب بعد أن يتم النظر به وخلال أقل وقت يتم التواصل مع مختلف المتقدمين بطلبتهم لتلقي الدعم، والرابط من الممكن أن يصل له الجميع من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية الخصة بمنصة ريف ومن هناك سيتم الحصول السريع على الرابط والتسجيل الفوري بالبرنامج.
أهم الخطوات للتسجيل في البرنامج
من الممكن أن يتم التسجيل من خلال الاتباع لما يلي في النقاط التالية:
- على الشخص المستخدم أن يصل بشكل سريع للإنترنت ومن ثم التوجه بعد ذلك لمنصة ريف الإلكترونية بهدف التسجيل.
- يقوم المستخدم بالنقر على الجملة بدء بالطلب الخاص بالدعم.
- ينشيء المستخدم الحساب الجديد له عبر تلك المنصة.
- لا بد وأن يتم الاستيفاء لمختلف البيانات الخاصة بالمقدم لطلب الدعم.
- يقوم الموقع وإدارته المسؤولة بالتفعيل الفوري للحساب الجيد الخاص بالمستخدم حيث سيكون التواصل من خلاله.
- من المهم أن يقوم المقدم للطلب بعمل تسجيل الدخول مع الإدخال للرقم الخاص بالحساب المصرفي.
- ستصل للمستخدم للموقع رسالة متواجد بها الرمز الخاص بالتحقق.
- يقوم الشخص بالإدخال الدقيق للرمز الخاص بالتحقق ومن ثم يتم التسجيل بعد المرور بالخطوات على هذا الترتيب السابق وبعد المراجعة للبيانات ستتواصل الجهة المعنية مع الشخص طالب الدعم.
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