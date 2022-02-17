وزارة التعليم وتعميم لإدارات التعليم بشأن اختبارات الفصل الدراسي الثاني وموقف الطلاب المرضي

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية توضح اليوم الخميس الموافق 17من نوفمبر للعام الحالي 2022 ميلادية توضح بيان هام لجميع الإدارات في مختلف مدن ومحافظات المملكة عن عودة الاختبارات حضورياً في جميع مدارس التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، وموعد تلك الاختبارات وطريقة أداء الامتحانات في المدارس، وقد أشارت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة “ابتسام الشهري” عن الآلية الجديدة الخاصة بشأن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمواد الأساسية، وأكدت الشهري إلي أن الاختبارات لهذا التيرم سوف تكون حضورياً للمراحل الدراسية المختلفة في جميع المدارس التي توجد داخل راضي المملكة،

ويتوجب علي جميع الطلبة والطالبات تأدية الاختبارات داخل المدارس وان الاختبارات لن تكون عن بعد للفصل الدراسي الثاني.

وزارة التعليم السعودي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الباقة التعليمية stc، وقد قامت الوزارة بالإشارة إلي أن موعد الاختبارات الأساسية والنهائية للفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم الدراسي سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 3 من شهر شعبان 1443 هجرية، الموافق، كما قامت الشهري المتحدث الرسمي باسم الوزارة الإشارة إلي إنه تم العمل علي تقسيم الطلبة والطالبات إلي مجموعات يتم اختبار تلك المجموعات المقسمة في اليوم الواحد وفقاً للنماذج التشغيلية ،ويتم إجراء الاختبارات في جلسة واحدة وأن لا تزيد عدد الاختبارات في اليوم الواحد عن مادتين دراسيتين، أما عن الاختبارات الشفوية فمن المقرر البدء في تلك الاختبارات لجميع الطلبة والطالبات يوم الإخذ الموافق 26 من شهر رجب الجاري 1443 هجرية، وان الاختبارات الشفوية سوف تكون خلال اليوم الدراسي

وزارة التعليم توضح موقف الطلاب المرضي من الامتحانات

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تردد قناة عين التعليمية ليتمكن جميع أبنائنا من الطلبة والطالبات المراجعة مع البرامج التعليمية، أما عن الطلبة والطالبات المرضي فيتم التعامل معهم بشكل خاص، وقد قامت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم الوزارة بالإشارة الي الطلبة المرضي قائلة” أنه من تعذر من الطلاب عن حضور الاختبارات سواء كان لمرض أو لظروف صحية طارئة عن إرادته، فيتم إعادة جدولة آخر اختبار حضوري له مع بداة الفصل الدراسي الثالث”.