بوتين: زيادة عدد جرائم التطرف لأكثر من 25% فى العام الماضى

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - خلال اجتماع موسع للهيئة القيادية بوزارة الداخلية الروسية، اليوم الخميس -: "هناك إشارة خطيرة تتطلب إجراء تحليل لها من جميع النواحى، وهى تزايد عدد الجرائم المتعلقة بالتطرف، والتى زاد عددها فى عام 2021 بأكثر من الربع".

وأضاف: "من المهم للجهات ذات الصلة فى وزارة الداخلية بالتعاون مع الزملاء فى مؤسسات حماية القانون الأخرى والأجهزة الأمنية، تقييم المخاطر، التى قد تتسبب فيها المظاهر المتطرفة المحتملة فى الوقت المناسب، باعتبار هذا التقييم أساساً للعمل على اتخاذ تدابير وقائية فعالة".