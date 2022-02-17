عاجل.. بلينكن: روسيا تواصل حشد قواتها لشن هجوم على أوكرانيا

وأضاف فى كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، اليوم الخميس، أن موسكو حشدت بدون أى مبرر 150 ألف عنصر على حدود أوكرانيا، لافتاً إلى أن مبدأ سيادة الدول يجب أن يتم احترامه.
كذلك، عبّر عن أمله أن تتراجع روسيا عن قرار الحرب قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن وسائل إعلام روسية بدأت تنشر أنباء لتبرير الحرب.
وقال "نرغب بأن نكون على خطأ بشأن خطط روسيا لغزو أوكرانيا"، لكن روسيا واصلت حشد قواتها لشن هجوم عسكرى.
كما أكد أن على روسيا سحب مدرعاتها والعودة بها إلى ثكناتها، وإثبات أنها لا تريد الغزو.
وشدد فى ذات الوقت على مواصلة المساعى لإنجاح الجهود الدبلوماسية، لافتاً إلى أنها الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة، مؤكداً أن واشنطن سترد على روسيا إن جنحت نحو الحرب.
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