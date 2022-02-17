تدهور خطير على صحة الأسير الأردني محمد الريماوي

دوت الخليج :- حذرت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين، اليوم الإثنين، من "تدهور خطير طرأ على صحة الأسير الأردني محمد الريماوي".
وقال مقرر اللجنة فادي فرح: إن "الحالة الصحية للأسير الريماوي قد تردت بصورةٍ خطيرة، بسبب الأمراض التي يعانيها، وعدم تقديم إدارة سجون الاحتلال العلاج اللازم له".
وأضاف فرح، في تصريحٍ خاص لـ"قدس برس"، أن "الريماوي يعاني حالياً من فشل في إحدى رئتيه، ويتنفّس بصعوبة، إضافة لمرض حمى البحر الأبيض المتوسط، الذي يعاني منه سابقاً".
واعتقل الأسير محمد الريماوي في العام 2001، بزعم مشاركته باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي، وتعرض على إثرها لتعذيب شديد، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
الجدير بالذكر أن الأسير الريماوي من مواليد العام 1966 في مخيم سوف بجرش، (شمالي العاصمة عمّان)، وبعد إنهائه للمرحلة الإعدادية، التحق بكلية الصيانة التابعة للقوات المسلحة الأردنية، ودرس مهنة كهربائي سيارات، ثم توجه للضفة الغربية بحثاً عن عمل، والتحق في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
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