كيفية إصدار الاجازة الإلكترونية المرضية والاستعلام برقم الهوية عن الاجازة الإلكترونية المرضية في منصة صحة

كيفية إصدار الاجازة الإلكترونية المرضية والاستعلام برقم الهوية عن الاجازة المرضية في منصة صحة ومعرفة خطوات اصدار الاجازة الإلكترونية والتي يتم العمل على إنشاء نظام آلي ليقوم بتنظيم منح تقارير الاجازات المرضية والتي تكون وفق المتبع في لائحة الاجازات في قانون العمل السعودي ويعمل النظام على تسهيل الاتصال بين جهة العمل والموظف المريض والجهة التي تمنح التقارير المرضية للموظف.

جهات اصدار الاجازة الالكترونية المرضية 1443

حيث يشمل النظام العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة والداخلية وهيئة التخصصات الطبية السعودية وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تصدر الجهات الصحية الاجازة وتشاركها مع الجهات الأخرى مثل وزارة الموارد البشرية والتي بدورها تشاركها للموظف المريض الكترونياً عن طريق رسالة نصية او من خلال الدخول على البوابة وطباعة تقرير الاجازة المرضية.

كيفية إصدار الاجازة الالكترونية

في البداية يجب دخول ممثل المنشأة الصحية الى رابط منصة صحة.

وبعد ذلك يقوم باختيار التقارير الطبية.

وبعدها اختيار الخدمات الفرعية والمعنية بالإجازات المرضية.

وأيضا يجب كتابة البيانات الخاصة بالشخص صاحب الخدمة ويقوم بالتحقق منها واسترجاعها عن طريق وزارة الداخلية من خلال خدمة التحقق من هوية المواطن او المقيم.

وبعد ذلك يجب كتابة بيانات الاجازة المرضية والتي تكون حسب وصف الطبيب المختص.

ثم يتم ارسال طلب الاجازة للمراجعة.

وبعدها يقوم المدقق بمراجعة الطلب والموافقة عليه.

وأخر خطوة يتم مشاركة الطلب بعد الموافقة مع وزارة الموارد الشرية وإرسال رسالة بطلب الاجازة الالكترونية.

طريقة استعلام الاجازة المرضية منصة صحة

يجب الدخول الى رابط منصة صحة الالكتروني.

ثم الضغط على خيار الاستعلام عن الاجازات المرضية.

وبعد ذلك الذهاب الى صفحة الاستعلام عن الاجازة المرضية.

وأيضا يجب كتابة رمز الخدمة ورقم الهوية الوطنية للمواطن او رقم الإقامة للاستعلام عن إجازة مرضية للمقيم.

ثم الضغط على خيار استعلام.

وبعد ذلك الدخول على صفحة الاستعلام والتي يوجد بها تفاصيل الاجازة والبيانات الخاصة الاجازة المرضية.

آلية منح تقارير الاجازات المرضية الكترونيا