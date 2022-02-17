عاجل- الناتو يهاجم روسيا: معلومات مضللة ورقابة القوات

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس من بروكسل، إننا قلقون من أن روسيا قد تستخدم ذريعة ما لغزو أوكرانيا، والحلف يدرك كافة المعلومات الروسية المضللة التى تبثها لغزو كييف، موضحا أن الأقمار الصناعية تراقب حشود روسيا العسكرية على حدود أوكرانيا، ومشيرا إلى أن هناك عناصر من الاستخبارات الروسية تنشط داخل أوكرانيا.
وحذر من أن أى اعتراف روسى بـ"دونيتسك" و"لوغانسك" سيكون انتهاكا لاتفاقيات مينسك، قائلا "أى اعتراف روسى بانفصال دونباس سيشكل تقويضا لوحدة أراضى أوكرانيا"، مؤكدا فى نفس الوقت أن الحلف مستعد للحوار مع روسيا سعيا لحل دبلوماسى.
وعن الحشود العسكرية الروسية على الحدود، شدد ستولتنبرج على أن موسكو حشدت أكبر عدد من القوات منذ عقود حول الأراضى الأوكرانية.
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